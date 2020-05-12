شكرا لقرائتكم فيفا يوافق على بند "تضارب المصالح" فى لائحة اتحاد الكرة الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقرت سارة ساليمون مسئولة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بند "تضارب المصالح" فى لائحة اتحاد الكرة الجديدة التى يتم إعدادها حاليا بالتشاور مع أعضاء اللجنة الخماسية لادارة الجبلاية برئاسة عمرو الجناينى.

وتمسكت ساليمون بتشكيل لجنة لفحص أوراق المرشحين، والتأكد من عدم وجود تضارب فى المصالح بين المرشح وتواجده فى اتحاد الكرة سواء فى العضوية أو على كرسى الرئاسة.

من ناحية أخرى، استفسر مسئولو الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من اتحاد الكرة عن إمكانية إقامة جمعية عمومية عن طريق الفيديو كونفرانس لمناقشة تعديل اللائحة الخاصة بالنظام الاساسي وأيضا البنود الخاصة بشروط انتخابات الجبلاية المقبلة والمقرر اقامتها في أغسطس أو سبتمبر من العام الجاري لاختيار مجلس ادارة جديد يدير الكرة لمدة 4 سنوات مقبلة .

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فيما أرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا الي اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، لإخطاره بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" باقامة انتخابات اتحاد الكرة خلال شهري اغسطس او سبتمبر المقبلين ولمدة 4 سنوات وتضمن خطاب اتحاد الكرة للجنة الأولمبية بان اللجنة الخماسية أخطرت مندوبة فيفا بان ذلك يتعارض مع قانون الرياضة الجديد لعام 2017، الا ان فيفا تمسك باقامة الانتخابات المقبلة في موعدها ولمدة 4 سنوات وطلب اتحاد الكرة من اللجنة الاولمبية إرسال موقفها من الانتخابات والذي يوكد ان الانتخابات تقام لمدة سنة واحدة وفقا لقانون الرياضة الرياضة حتي يتم إرساله الي الفيفا .

على صعيد مختلف، جمدت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، العقد الجديد الذى كان مقررا توقيعه مع شركة الملابس العالمية، حتى مونديال 2022 بعدما سافر وفد من الجبلاية يضم محمد فضل و أحمد عبد الله عضوا اللجنة وحمادة زاهر مدير التسويق، وتم الاتفاق على تفاصيل العقد وكان من المقرر توقيعه فى أبريل الماضى إلا أنه تم التأجيل بسبب توقف الطيران وعدم قدرة مندوبى الشركة على المجىء لمصر لتوقيع العقود فى مؤتمر صحفى موسع.

واستقرت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على تجميد هذا العقد واستمرار العمل بمذكرة التفاهم التى وقعها هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق مع الشركة قبل حل الاتحاد لحين انتخاب مجلس جديد يتولى مهمة التوقيع لاسيما بعد تخفظ وزارة الرياضة علي مدة العقد الجديد بداعي أنه يتخطي مدة تعيين اللجنة الخماسية .