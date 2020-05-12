شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: لم نناقش منح الأهلى درع الدورى حال إلغاء الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أنهم متمسكون بعودة الدورى العام رافضين فكرة الإلغاء، بدليل تقديم أكثر من سيناريو لوزير الشباب والرياضة لإستئناف المسابقة من بينها العودة يوم 1 أغسطس والانتهاء فى أكتوبر على أن ينطلق الموسم الجديد منتصف نفس الشهر، موضحا أن اللجنة الخماسية لم تناقش مسألة منح درع الدورى للنادى الأهلى هذا الموسم فى حالة صدور قرار من مجلس الوزراء بعدم استئناف الدورى، لاسيما أنه لا يوجد فى اللائحة ما ينص على هذا الأمر من ناحية، ومن ناحية أخرى فهناك مباريات الدور الثانى التى لم تقم بشكل كامل وهى تعتبر كفيلة بقلب الموازين وتبديل المراكز فى ظل وجود فارق فى النقاط يمكن تعويضه حال استئناف الدورى.

وتابع مسئولو اتحاد الكرة أن المواقف السابقة التى تم خلالها إلغاء الموسم الكروى، لم تشهد تتويج الفريق المتصدر بدرع الدورى بعد الالغاء وانما تم اعتبار الموسم كأن لم يكن، وهو ما سيتم تنفيذه حال الغاء الدورى هذا الموسم، لاسيما وأن اللجنة الخماسية لم تناقش هذا الأمر ولم تتناقش فيه مع الأندية.

من ناحية أخرى، ظهر على الساحة الرياضية مؤخرا مصطلح جديد هو "الجدارة الرياضية"، والذى اعتمده الاتحاد الأوربى لكرة القدم "ويفا" بالاتفاق على الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وعلى أساسه سيتم تحديد الفرق المتأهلة إلى نسخة الموسم المقبل من دورى أبطال أوربا والدورى الأوربى "يوروبا ليج".

ونظرا لأن أزمة فيروس كورونا أزمة عالمية تأثرت بها جميع الدوريات، فبلا شك قد يعمم الفيفا مبدأ "الجدارة الرياضية" على جميع الاتحادات القارية ومنها الاتحاد الأفريقى لكرة القدم وبالتالى تطبيقه فى مصر حال إلغاء مسابقة الدورى هذا الموسم.

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وتعنى "الجدارة الرياضية" معدل حصد الفريق للنقاط فى المباراة الواحدة، بمعنى إن فاز فريق 30 مباراة فى 30 مباراة فمعدل حصده للنقاط 3 فى المباراة الواحدة.. وهكذا وفقا لعدد النقاط التى يحصدها على عدد المباريات التى خاضها خلال الموسم الجارى، وبالتالى فالجدارة الرياضية تنتصر للفرق أصحاب المراكز المتقدمة فى جدول ترتيب مختلف الدوريات وهو ما يحافظ على الجهد المبذول للاعبين والأجهزة الفنية خلال الموسم الحالى ويلغى فكرة "كأن لم يكن"، ويحجزون مقاعدهم فى البطولات القارية دون العودة للموسم الماضى واختيار نفس الفرق التى شاركت فى النسخة الحالية.

وفى هذه الحالة فالأقرب للمشاركة فى النسخة المقبلة من دورى أبطال أفريقيا وفقا لترتيب الدورى المصرى حتى الآن هو ناديا الأهلى والمقاولون العرب، بينما يشارك الزمالك وبيراميدز فى الكونفدرالية الأفريقية.

من جانبهم علّق مسئولو اتحاد الكرة على إمكانية تطبيق مبدأ الجدارة الرياضية فى الدورى المصرى حال صدور قرار بإلغائه، وذلك لتحديد الأندية الأربعة المشاركة فى النسخة المقبلة من دورى أبطال افريقيا والكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أنهم ملتزمون بتطبيق اللوائح التى بدأت المسابقات ولن يتم تغييرها، كما ستتم الاستعانة بالسيناريوهات السابقة حال إلغاء الدورى لتحديد المشاركين فى البطولات الافريقية فى الموسم الجديد.

وتابع أن اللجوء لمبدأ الجدارة الرياضية، سيكون فى حالة واحدة وهو إذا تمسك الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بتطبيقه وألزم به جميع الاتحادات المحلية، وبالتالى ستلتزم اللجنة الخماسية بهذا الأمر.