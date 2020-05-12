طبيب المنتخب السابق: الأهلي أكبر المستفيدين من توقف كورونا

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جدة - عمرو شويل أكد الدكتور طارق سليمان، طبيب المنتخب الوطني السابق، أن النادي الأهلي هو أكثر المستفيدين من أزمة وباء كورورنا المستجد، والتي ستببت في توقف النشاط الرياضي في مصر منذ مارس الماضي، قائلا: إن أزمة كورونا قد تكون خير على النادي الأهلي خاصة في ظل الإصابات القوية التي يتعرض لها لاعبو القلعة الحمراء باستمرار لأن الأهلي يعاني من تلاحم المواسم وضغط المباريات، خاصة في الفترة الأخيرة شهد الفريق تغيير أكثر من جهاز فني ولكل جهاز مدرب أحمال خاص لا يكمل ما بدأه الآخر ولكنه يبدأ من جديد وهذا يؤثر على اصابة اللاعبين، ولذلك تلك الفترة تعتبر مثالية لحصول اللاعبين على راحة.
وعن سر تلك الإصابات قال سليمان في تصريحات إذاعية عبر راديو أون سبورت : إن أخطر إصابة واجهها في الملاعب كانت لأحمد نبيل مانجا، والذي تعرض لإصابة في مباراة الكاميرون الودية خلال مشاركته مع منتخب الشباب بعد تدخل عنيف، في قصبة رجلة.
وعن أسرع اللاعبين تماثلاً للشفاء بعد الاصابة، قال سليمان: أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش ومنتخب مصر من اللاعبين الذين أبهروني بالعودة السريعة بعد الاصابة، وكذلك أحمد فتحي وكلاهما من اللاعبين أصحاب الجلد والمثابرة.
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