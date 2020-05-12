شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: موعد العودة وجدول المباريات شروطنا لاستكمال الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أيد مرتضى منصور , رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، استكمال فريقه لمنافسات الدوري المصري المتوقف حاليًا بسبب فيروس كورونا.

واشترط رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، في تصريحات تلفزيونية ، أن تعلن لجنة إدارة اتحاد الكرة عن موعد عودة الدوري وتحديد جدول مباريات الزمالك كاملًا، ليسمح باستكمال فريقه للمنافسات.

وتابع رئيس الزمالك قائلا : "سنلعب مبارياتنا في الدوري بشكل طبيعي إذا عادت المسابقة، لا أمانع عودة المسابقة ولكن بشروط محددة وواضحة".

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واستكمل تصريحاته : "يجب أن يتم الإعلان عن موعد عودة الدوري، وتحديد جدول مباريات ثابت للزمالك لكي نستطيع أن نحدد متطلبات هذه المرحلة".

وواصل رئيس الزمالك : "على اللجنة الخماسية أن تعلن القرار للاستعداد، الأهلي والزمالك يخسرون الكثير من الأموال، فما بالنا بالأندية الأخرى".

وانهى حديثه : "الآن نحن دفع الرواتب ونوفي بإلتزاماتنا ولكن بدون جدوى، ولذلك يجب إعلان القرار لكي ندرس كل قراراتنا".