شكرا لقرائتكم كهربا يقرر عقد جلسة مع فايلر لحسم عروض الخليج لرحيله عن الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر محمود عبد المنعم كهربا لاعب وسط النادي الأهلي، عقد جلسة هامة وحاسمة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق قبل البت في العروض الخليجية التي تلقاها مؤخراً، وتحديداً من الدوري السعودي والذي سبق وخاض فيه تجربة احتراف خارجي، ورغم رفض لجنة التخطيط بالأهلي لفكرة رحيل كهربا لحاجة الفريق لجهوده من الناحية الفنية، سواء فى مركز الجناح أو المهاجم الصريح أو المهاجم المتأخر، بالاضافة إلى إنها ترى أن قيمة كهربا ستتعاظم مع الفريق حال رحيل رمضان صبحى بعد انتهاء فترة إعارته وعودته لناديه الأصلى هيدرسيفيلد الإنجليزي .

ويواصل كهربا تدريباته البدنية استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري العام، بعد انتهاء فترة التوقف الحالية، التي بدأت في مارس الماضي، بسبب وباء كورورنا المستجد، ويعتاد الجناح الدولي على خوض التدريبات في الفترة الأخيرة، برفقة زميله صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي، رغم خروج الأخير من حسابات فايلر بعد سلسلة الأزمات التي نشبت بينهما ليصبح قريباً للغاية من الرحيل عن القلعة الحمراء نهاية الموسم.

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ويُفضل كهربا الانتقال للدوري السعودي في الفترة المقبلة لكون فايلر لا يعتبره واحدا من لاعبى القوام الأساسى، وأن هناك عدداً من اللاعبين لهم أولوية فى المشاركة عن الجناح الدولي، وهو الأمر الذى لا يلقى قبولاً لدى كهربا ودفعه للتفكير جدياً فى الرحيل عن القلعة الحمراء.

من ناحية أخرى،ينتظر كهربا الحكم فى شكوى الزمالك ضده لدي الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا بعد ان أرسل اللاعب ردا على شكوى الزمالك ضده، بعدما منح الاتحاد الدولى مهلة له بشأن الرد بعدما اتهمه مسئولو النادى الأبيض بالهروب والسفر للبرتغال للانضمام إلى أفيش البرتغالى رغم امتداد تعاقده مع ناديه إلى جانب التعاقد بعد ذلك مع الأهلى .

وتقدم الزمالك بشكوى إلى اتحاد الكرة وتضمن مطالبته للجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة بالتحقيق فى واقعة هروب كهربا إلى البرتغال، وقانونية تعاقده مع الأهلى، وبدوره أرسل اتحاد الكرة الشكوى إلى الفيفا للتحقيق والفصل فيها ومن المنتظر أن يفصل بها الاتحاد الدولى خلال الفترة المقبلة بعد الحصول على رد الأهلى واللاعب، وانضم محمود كهربا إلى صفوف الأهلى الصيف الماضى قادمًا من نادى أفيش البرتغالى بعقد مدته أربعة مواسم ونصف الموسم، وذلك بعدما سدد الأهلى لاتحاد الكرة فيما يقرب من 15 مليون جنيه عبارة عن مستحقات متأخرة عند قيد بعض اللاعبين بجانب نسبة الـ3% من عقد اللاعب وعائد اتحاد الكرة من البث الفضائى لمباريات الأحمر، ليتمكن من قيده رسميًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.