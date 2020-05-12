إبراهيموفيتش يعود إلى ميلان استعدادا لعودة الدوري الإيطالي

وصل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إلى مدينة ميلانو الإيطالية مساء أمس قادما من بلاده بعد عدة أسابيع قضاها في السويد في ظل توقف النشاط الرياضيحول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.
ويستعد إبراهيموفيتش للمشاركة مع فريقه في التدريبات حيث سيسمح لفرق الدوري الإيطاليبالتدريب على مجموعات صغيرة من اللاعبين بداية من يوم الاثنين المقبل.
ومن المقرر ان يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن استئناف فعاليات الموسم الكروي الحالي في إيطاليا وموعد استئناف المسابقات في نهاية مايو الحالي.
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