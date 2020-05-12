الجرىء : سندعم أي كفاءة تونسية تترشح لرئاسة الكاف

قال وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم أن الاتحاد سيدعم أي كفاءة تونسية تعلن ترشحها لرئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

وكانت وسائل الإعلام التونسية قد تحدثت عن نية رجل الأعمال التونسي طارق بوشماوي عضو

المكتب التنفيذي بلاتحادين الافريقي والدولي لرئاسة كاف في الفترة بين عامي 2025-2021.

وقال الجريء في تصريحات له ان بوشماوي لم يعلن ترشحه ولكن سمعنا عن الامر من

وسائل الاعلام ولكن عند الترشح لرئاسة الكاف أو عضوية الفيفا أو عضوية الكاف، تعود رؤساء اتحادات شمال إفريقيا على التشاور فيما بينهم وهذا عرف إيجابي وسنرى وقتها حظوظ تونس وفي كل الاحوال فإن الاتحاد التونسي سيدعم أي كفاءة تونسية يمكنها أن تساعد كرة القدم في المستقبل.