نجم يوفنتوس يرفض عرض مانشستر يونايتد من أجل برشلونة

رفض نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، البوسني ميراليم بيانيتش عروض أندية كبيرة في أوروبا منها مانشستر يونايتد الإنجليزي للانتقال اليها خلال الميركاتو الصيفي . يونايتد الإنجليزي للانتقال اليها خلال الميركاتو الصيفي . وكشفت صحيفة ميرور الانجليزية سر رفض اللاعب لعروض الاندية الانجليزية لرغبته في ارتداء قميص فريق برشلونة الاسباني والذي ابدى رغبته في ضم اللاعب .

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