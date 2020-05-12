نجم يوفنتوس يرفض عرض مانشستر يونايتد من أجل برشلونة

رفض نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، البوسني ميراليم بيانيتش عروض أندية كبيرة في أوروبا منها مانشستريونايتد الإنجليزي للانتقال اليها خلال الميركاتو الصيفي .
وكشفت صحيفة ميرور الانجليزية سر رفض اللاعب لعروض الاندية الانجليزية لرغبته في ارتداء قميص فريق برشلونة الاسباني والذي ابدى رغبته في ضم اللاعب .
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