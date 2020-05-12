عرض أنجولى يقرب «جيرالدو» من الرحيل عن الأهلي

تلقى الأنجولى جيرالدو دا كوستا، نجم الفريق الأول بالنادي الأهلي، عرضاً للرحيل إلى فريقه السابق بريميرو دو أوجوستو فى الموسم المقبل بعد اتصالات مكثفة كشفت عنها تقارير صحفية أنجولية.
ويدرس مسئولو النادى الأهلى الموافقة على رحيل جيرالدو فى ظل التقرير الفنى الذى قدمه السويسرىرينيه فايلر، المدير الفنى، بالمطالبة برحيل اللاعب لعدم تأقلمه بالشكل الكافى مع الفريق وابتعاده عن التهديف ومطالبته بالتعاقد مع جناح هجومى مميز فى الفترة المقبلة.
فى المقابل، يدرس مسئولو الأهلى فكرة عقد صفقة تبادلية معنادى بيراميدز بعدما تلقى مسئولو القلعة الحمراء عرضاً للاستغناء عن خدمات اللاعب محمد شريف جناح أيسر الفريق المعار لنادى إنبى.
وطلب مسئولو الأهلى من الجهاز الفنى معرفة إمكان التفاوض بشأن ضم أحد لاعبى بيراميدز فى المراكز المطلوب دعمها، خصوصًا أن لجنة التخطيط أبدت إعجابها بأكثر من لاعب على رأسهم نبيل عماد دونجا والبوركينى إيريك تراورى ومحمد حمدى.
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