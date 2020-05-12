الأهلى يقاتل لاستعادة أموال «رمضان».. ويدرس الصفقة التبادلية مع بيراميدز

يكثف مسئولو النادى الأهلى محاولاتهم لاستعادة باقى مستحقاته من صفقة انتقال لاعبه رمضان صبحى نجم الفريق إلى ستوك سيتى الإنجليزى، وتتجاوز 2 مليون يورو.

وانتقل رمضان صبحى إلى ستوك سيتى فى صيف 2016 مقابل 6.5 مليون يورو، وتم سداد قيمة الصفقة على 4 أقساط، ولكن إدارة النادى الإنجليزى جمدت باقى المستحقات التى تبلغ 2 مليون يورو بسبب وصول حكم من شركة مسك للإنتاج الإعلامى ضد النادى الأهلى.

وهدد مسئولو الأهلى باللجوء للمحكمة الفيدرالية الإنجليزية للحصول على حقوق النادى من صفقة

رمضان صبحى، خصوصًا أن الملف متداول أكثر من 3 أعوام فى مراكز التحكيم فى القضاء.

على صعيد آخر، قرر مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، تأجيل اجتماعه الذى كان مقرراً غداً الأربعاء لمدة 24 ساعة، لينعقد بعد غد الخميس فى مقر النادى بالجزيرة، للمرة الأولى، منذ فترة من الغياب.

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وقرر مجلس الأهلى إقامة الاجتماع فى مكان واسع بفرع الجزيرة تماشياً مع قواعد التباعد الاجتماعى بعدما

اعتمد على الاجتماعات بنظام الفيديو كونفرانس خلال الاجتماعات الثلاثة الأخيرة.

ويناقش مجلس الأهلى بعض الحلول التسويقية لمعالجة الآثار المترتبة على فترة توقف الدورى الحالية نتيجة انتشار فيروس كورونا ومراقبة موقف عودة النشاط الكروى فى مصر وأزمة الرعاية.

فى المقابل، تعيد لجنة التخطيط، برئاسة محسن صالح، حالياً، بالتنسيق مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، مشروع لائحة الفريق فى الموسم المقبل وإعادة صياغة بعض البنود، وفقاً لبعض المتغيرات التى حدثت فى الفترة الأخيرة.

وقامت لجنة التخطيط أخيراً بتطبيق بند الظهور التلفزيونى على جميع اللاعبين الذين ظهروا فى برامج تلفزيونية، بجانب مدير الكرة سيد عبدالحفيظ، وآخرهم وليد سليمان صانع الألعاب الذى دفع مبلغ 20 ألف جنيه للنادى.