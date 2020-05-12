لا نية لإلغاء مسابقات كرة السلة.. وخطة بديلة لاستكمال المسابقات

كشف المهندس محمد عبدالمطلب، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة السلة، عن موقف المسابقات المعلقة فى الوقت الحالى بسبب انتشار فيروس كورونا. وقال عبدالمطلب: «إلغاء المسابقات سواء دورى أو كأس فكرة لم تطرح تماماً ولم يناقشها مجلس الإدارة حتى الآن». وأضاف «وصلنا للجولات الأخيرة من الموسم الحالى وليس من المنطقى إلغاء المسابقة ونحتاج إلى شهر واحد فقط لإنهاء الموسم». وليس من المنطقى إلغاء المسابقة ونحتاج إلى شهر واحد فقط لإنهاء الموسم». وتابع عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الدولى لكرة السلة «فيبا»: الخطة البديلة فى حالة وجود قرار من الدولة باستحالة إقامة مباريات فى الوقت الحالى هو استكمال المسابقة الجولات الأخيرة Advertisements من الموسم الحالى قبل الموسم الجديد». من الموسم الحالى قبل الموسم الجديد». مختتماً تصريحاته «فى حالة إقامة باقى مباريات الدورى قبل انطلاق الموسم الجديد ستكون بقوائم الفرق الحالية دون أى تعديل مع منح الفرق فترة زمنية لإجراء الانتقالات الجديدة قبل انطلاق الموسم الجديد، مشيراً إلى أن التوقيت النهائى للموسم الجديد سيتوقف على مواعيد الارتباطات الدولية التى تم تأجيلها بسبب الفيروس».

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