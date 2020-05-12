الزمالك يستنكر تصريحات «نبيه».. وانتقادات حادة لـ«عباس» بسبب مطالبته باستئناف الدورى

أصدر نادى الزمالك بياناً أكد خلاله مجلس إدارة النادى أن ما ذكره أسامة نبيه، لاعب فريق الكرة السابق بالنادى، محض خرافات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة، بعد ما ردده بخصوص مباراة الزمالك وغزل المحلة بكأس مصر فى أحد البرامج، مشدداً على أن اللاعب أساء لنفسه لكى يكسب شعبية مزيفة وسط جماهير الزمالك، وأطلق هذه التصريحات غير المسئولة التى تسىء لنادى الزمالك العريق بذكره أنه تخاذل فى إحراز أهداف فى مرمى الزمالك عندما كان لاعباً بين صفوف غزل المحلة فى نصف نهائى بطولة كأس مصر.

وشدد مجلس الزمالك على أن فريق الكرة بالنادى حصل على بطولاته وانتصاراته سواء المحلية أو الأفريقية بمجهود لاعبيه وليس بتفويت المباريات أو التربيطات والمؤامرات مثل

غيره، وحذر الزمالك، أسامة نبيه من الزج باسم النادى فى أى جملة مفيدة.

على صعيد آخر انتقد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، تصريحات ممدوح عباس، رئيس النادى الأسبق، بخصوص استئناف مسابقة الدورى المصرى الممتاز فى نسختها الحالية، فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد فى جميع أنحاء العالم.

وقال منصور إن عباس ليست له أي صلة بنادى الزمالك بعد شطب عضويته، فكيف له أن يتحدث من الأساس عن موقف بطولة الدورى. ووصفه بأنه دمر نادى الزمالك خلال فترة وجوده بعد مجيئه عن طريق الانتخابات المزورة وهو ما أقرت به المحكمة الإدارية العليا، حيث أشار

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منصور إلى أنه حصل على حكم قضائى بحل المجلس، ولكنه تنازل حرصاً على استقرار النادى ورغم ذلك توجه عباس لرفع دعوى قضائية لاحتساب المدة التى تم تعيين المستشار جلال إبراهيم فيها، وأبلغته المحكمة بأنه جاء بالتزوير وليس له مدة لاحتسابها، وأن تنازل مرتضى لا يعنى إلغاء الحكم الصادر بتزوير الانتخابات.

وأضاف منصور أن ممدوح عباس تم تعيينه رئيساً فى عهد حسن صقر، موجهاً كلامه له: «أنت لم تكن رئيساً للنادى، بل كنت مجرد مسئول عن لجنة بالتعيين من أجل تيسير الأعمال، ولكنك لم تأتِ من خلال الجمعية العمومية المحترمة.

وتابع: التاريخ لن يذكرك يا عباس لأسباب كثيرة، منها الضرر الكبير الذى سببته لنادى الزمالك من ضياع بطولات وتسريح فرق ولاعبين على أعلى مستوى، ولو كنت ترغب فى استئناف بطولة الدورى، فعليك أولاً إعادة الأموال المهدرة فى عهدك التى تقدر بمليار جنيه، التى أكدها تقرير هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات.