اتحاد الكرة يصرف مستحقات الحكام

صرفت اللجنةالخماسية باتحادالكرة 40 ألف جنيه لحكام الوادى الجديد، ليحصل جميع الحكام على مستحقاتهم المتأخرة. كما صرف مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة بقيادة وجيه أحمد وعزب حجاج، مبلغ 7 ملايين و255 ألفا إلى حكام 24 منطقة، وهى مستحقات الحكام كاملة فى الدورى الممتاز والقسمين الثانى والثالث والكرة الخماسية والنسائية. مبلغ 7 ملايين و255 ألفا إلى حكام 24 منطقة، وهى مستحقات الحكام كاملة فى الدورى الممتاز والقسمين الثانى والثالث والكرة الخماسية والنسائية. وصرف اتحاد الكرة المستحقات لكل المناطق، وهى أسوان وقنا والأقصر وسوهاج وأسيوط وبنى سويف والإسكندرية والقاهرة والمنيا والفيوم والجيزة والقليوبية والغربية والمنوفية ودمياط والشرقية والإسكندرية والبحيرة وكفرالشيخ ومطروح وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء.

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