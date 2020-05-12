‏ اتحاد بيلاروسيا يؤجل مباراتين في الدوري بعد اصابة لاعبين بفيروس كورونا

قرر اتحاد بيلاروسيا لكرة القدم تأجيل مباراتين في الدوري هذا الاسبوع الى اجل غير مسمى بعد الاشتباه في إصابة اثنين من اللاعبين بفيروسكورونا .
وذكرت تقارير صحفية ان قرار اتحاد بيلا روسيا جاء بعد الاشتباه في اصابة لاعبين بفريقين فيالدوري بفيروس كورنا دون الكشف عن هوية اللاعبين أو اسم الفريقين .
ويخضع اللاعبان للفحصوات الطبية ومن المقرر ان يكون هناك قرارات اخرى للاتحاد حال التأكد من وجود اصابات بين اللاعبين .
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