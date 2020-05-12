تفاصيل جديدة عن إصابة يوفيتش مهاجم ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل جديدة حول إصابة اللاعب لوكا يوفيتش، مهاجم ريال مدريد، المنضم لصفوف الملكي مطلع الموسم الجاري.

أكدت التقارير أن اللاعب سقط من فوق جدار مرتفع في منزله بصربيا مما تسبب في الكسر الذي تعرض له في

قدمه والتي قد تكون سببًا في ابتعاده عن الملاعب لنهاية الموسم الجاري.

وكان ريال مدريد أعلن عن إصابة اللاعب ومنعه من التعليق على الإصابة لوسائل الإعلام.