كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل جديدة حول إصابة اللاعب لوكا يوفيتش، مهاجم ريال مدريد، المنضم لصفوف الملكي مطلع الموسم الجاري.
أكدت التقارير أن اللاعب سقط من فوق جدار مرتفع في منزله بصربيا مما تسبب في الكسر الذي تعرض له فيقدمه والتي قد تكون سببًا في ابتعاده عن الملاعب لنهاية الموسم الجاري.
وكان ريال مدريد أعلن عن إصابة اللاعب ومنعه من التعليق على الإصابة لوسائل الإعلام.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل جديدة عن إصابة يوفيتش مهاجم ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.