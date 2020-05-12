رياضة | مواعيد المباريات المتبقية في كأس ألمانيا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 11:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر مواعيد المباريات المتبقية في كأس ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد الاتحاد الألماني لكرة القدم موعدا للمباريات المتبقية في بطولة كأس ألمانيا بداية من مباراتي نصف النهائي والمباراة النهائية.

كما قرر الاتحاد إقامة مباراتي الدور قبل النهائي لكأس ألمانيا، يومي 9 و10 يونيو المقبل، حيث يلتقي بايرن ميونيخ حامل اللقب مع أينتراخت فرانكفورت، فيما يواجه ساربروكن المنافس بدوري الدرجة الرابعة نادي باير ليفركوزن في المباراة الثانية.

وكان من المقرر أن تقام فعاليات المربع الذهبي أواخر أبريل الماضي والمباراة النهائية يوم 23 مايو الجاري، لكن تم تأجيل المباريات الثلاث بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

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وجاء قرار اتحاد الكرة في أعقاب حصول رابطة الدوري الألماني الأسبوع الماضي على تصريح من السلطات الحكومية لاستئناف موسم الدوري "البوندسليجا"، بداية من السبت المقبل، على أن تنتهي المسابقة في أواخر يونيو.

ويحتاج اتحاد الكرة للحصول على موافقة نهائية لاستكمال المسابقات التابعة له، ومن بينها بطولة دوري الدرجة الثالثة التي تم الاتفاق أمس الاثنين على استئنافها في 26 مايو، وأيضا بطولة "بوندسليغا" للسيدات التي تقرر استئنافها في 29 مايو.

ويشترك اتحاد الكرة الألماني ورابطة الدوري في اتباع نفس المعايير الخاصة بالأمان والنظافة، حيث ستقام جميع المباريات بدون جمهور.