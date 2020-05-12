رياضة | مفاجأة.. توتنهام هوتسبور يقدم نجمه إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 11:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. توتنهام هوتسبور يقدم نجمه إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن أن نادي توتنهام هوتسبر مستعد لرحيل خوان فويث إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

قام خوان البالغ من العمر 22 عامًا بثلاث بدايات فقط وأربع مباريات بديلة في جميع المسابقات هذا الموسم في حين لعبت الإصابات دورها.

تشير التقارير في إسبانيا إلى أن جوزيه مورينيو مستعد للاستفادة من الأرجنتيني، مع عدم وصول أي عروض منذ مطلع العام.

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ويزعم التقرير أن برشلونة عرضت عليه الفرصة للتعاقد مع اللاعب ، الذي لم يتبق سوى عامين على عقده.

ويشترط أن يتمكن الفريق الكتالوني من بيع صامويل أومتيتي ، فإن جلب لاعب من عمر وإمكانات خوان فويث قد يعتبره مسؤولو النادي عملًا جيدًا.

وبالنظر إلى الآثار المالية المترتبة على أزمة فيروس كورونا، يزعم أن برشلونة تجد نفسها في وضع حيث يتعين عليها جمع الأموال لتعزيز فرصها في التوقيع إما على نيمار أو لوتارو مارتينيز.