رياضة | زيدان يحدد صفقة ريال مدريد المقبلة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 11:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر زيدان يحدد صفقة ريال مدريد المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد صفقة جديدة للميرنجي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت صحيفة " Diario Gol " الإسبانية، أن المدرب زين الدين زيدان وضع مدافع إنتر ميلان، ميلان سكرينيار على رأس أولوياته للتعاقد معه في الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد على إستعداد لإدراج جيمس رودريجيز في الصفقة، من أجل خفض سعر اللاعب الذي قد يصل أكثر من 60 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن ميلان سكرينيار صاحب الـ25 عاماً يلعب في إنتر ميلان منذ عام 2017، وخاض مع الإنتر 118 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 3، وينتهي عقده في 2023.