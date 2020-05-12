رياضة | بيراميدز يصدم الأهلي بقرار مفاجئ بشأن ضم نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 11:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يصدم الأهلي بقرار مفاجئ بشأن ضم نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه نادي بيراميدز صدمة قوية إلى نظيره الأهلي بشأن ضم واحد من نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان الأهلي قد أظهر رغبة كبيرة في التعاقد مع البوركيني إيريك ترواري مهاجم بيراميدز في الصيف القادم لتدعيم مركز الهجوم في الفريق.

ورفض بيراميدز عرض الأهلي لضم تروراري في الصيف واستقروا على عدم رحيل اللاعب لأي نادي في نهاية الموسم الجاري.

كما أكد نادي بيراميدز أنه في حاجة كبيرة إلى خدمات ترواري في الموسم القادم ولن يفرطوا في اللاعب لأي نادي داخل مصر.