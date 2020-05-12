رياضة | "النحاس" يطلب ضم نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 11:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر "النحاس" يطلب ضم نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس مسئولو المقاولون العرب الدخول في مفاوضات رسمية لضم نجم الأهلي أحمد ياسر ريان في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويسعي الذئاب والذى يقوده المدير الفنى عماد النحاس لضم مهاجم الأهلي المُعار لفريق الجونة أحمد ياسر ريان خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لدعم الفريق هجوميًا.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني ببطولة الدوري المصري هذا الموسم خلف النادي الأهلي ويأمل فى العودة للمشاركة فى البطولات الإفريقية.

وشارك أحمد ياسر ريان مع الجونة في 16 لقاء وتمكن من تسجيل 4 أهداف وصناعة هدف، كما خاض مباراة بكأس مصر.