رياضة | جلسة بين نجم الزمالك ووكيله تحسم مستقبله

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 11:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر جلسة بين نجم الزمالك ووكيله تحسم مستقبله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد أشرف بن شرقي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع وكيله من أجل مناقشة العروض التي أتته في الفترة الأخيرة.

وكشفت صحيفة "المنتخب المغربية"، أن المغربي أشرف بن شرقي لاعب القلعة البيضاء، أصبح في حيرة من أمره بين العودة إلى الدوريات الأوروبية أو البقاء في فريقه.

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وأضافت: "اللاعب سيعقد جلسة مع وكيله، بالساعات المقبلة، من أجل حسم مستقبله مباشرة بعد انتهاء أزمة كورونا، والتي أوقفت النشاط الرياضي".

ومد الاتحاد المصري تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من نهاية شهر أبريل حتى منتصف مايو تماشيا مع قرارات السيد رئيس الوزراء في هذا الشأن والتي بدأت منذ بداية حملة مواجهة فيروس كورونا في مارس الماضي.