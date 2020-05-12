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رياضة | نجم مانشستر سيتي: ليفربول الأحق بلقب الدوري الإنجليزي

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 11:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم مانشستر سيتي: الأحق بلقب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى رياض محرز نجم مانشستر سيتي أن ليفربول الأحق بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وتحدث محرز في لقاء مباشر عبر حسابه الرسمي على منصة تبادل الصور "إنستجرام"، قائلا:" أرغب في الحصول على بطولة مع مانشستر سيتي، وكذلك الحصول على الكرة الذهبية".

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وتابع:" أعتقد أن ليفربول يستحق لقب الدوري الإنجليزي، قبل توقف المسابقة بسبب تفشي فيروس ".

وواصل:" كنت قريب من الانتقال لليفربول، ولكن محمد صلاح قطع انتقالي بسبب انضمامه للريدز".

وأتم حديثه عن تتويج الجزائر ببطولة كأس الأمم الإفريقية:" لولا المدير الفني جمال بلماضي، لما توج الجزائر باللقب الإفريقي".

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