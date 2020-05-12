انت الان تتابع فيتل سيرحل عن فيراري في نهاية موسم 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

سيباستيان فيتل أعلن فيراري المنافس في بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات أن السائق سيباستيان فيتل، بطل العالم أربع مرات، سيرحل في نهاية موسم 2020. وقال ماتيا بينوتو رئيس فريق فيراري في بيان "هذا القرار تم اتخاذه بالاشتراك بين أنفسنا وسيباستيان، وهو قرار يشعر الطرفان أنه في مصلحتيهما".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيتل سيرحل عن فيراري في نهاية موسم 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.