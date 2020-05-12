شكرا لقرائتكم مصطفى فتحي يحتفل بعيد ميلاده الـ 26 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم الثلاثاء، مصطفى فتحي صانع ألعاب نادي الزمالك، بعيد ميلاده رقم 26، حيث ولد لاعب القلعة البيضاء في الثاني عشر من شهر مايو عام 1994، بمدينة نبروه بالدقهلية، وبدأ مسيرته الكروية.

وفي موسم 2012/2013 انتقل إلى نادي بلقاس ومن ثم إلى نادى الزمالك، ليبدأ فصلاً جديداً في مشواره الكروي وتدوين إسمه في تاريخ ميت عقبة، بعدما لفت أنظار مسئولو القلعة البيضاء بمهارته الكبيرة.

في موسم 2017 رحل مصطفى فتحي عن نادي الزمالك في رحلة احترافية صغير بالدوري السعودي، وبالتحديد في فريق التعاون، قبل أن يعود مجدداً إلى بيته الأبيض في موسم 2018.

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لم يحظى مصطفى فتحي بالكثير من المشاركات في الموسم الجاري، حيث خاض 12 مباراة فقط بالقميص الأبيض، جاءت بواقع 7 لقاءات في الدوري المصري، 4 مباريات في دوري أبطال أفريقيا، ومباراة كأس السوبر المصري، والتي كانت أمام الأهلي في فبراير الماضي، واستطاع خلالها الزمالك أن يخالف التوقعات ليفوز على غريمه التقليدي ينتيجة 4/3 بركلات الجزاء الترجيحية ليتوج باللقب.

وخلال مسيرته مع الزمالك بشكل عام، خاض مصطفى فتحي 140 مباراة بالقميص الأبيض، سجل 24 هدفا، وصنع 13 آخرين لزملاءه بالفريق، أما مع التعاون السعودي، فشارك فتحي في 11 مباراة سجل 5 أهداف وصنع هدفين.

وتوج مصطفى فتحي مع الزمالك بالدوري العام في موسم 2014/2015 وأربع مرات بكأس مصر موسم 2012/2013 وموسم 2013/2014 وموسم 2014/2015 وموسم 2015/2016 ومرة بالسوبر المصرى موسم 2015/2016، بالإضافة إلى بطولتي السوبر المصري والأفريقي.