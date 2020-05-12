شكرا لقرائتكم محمد عواد يؤكد تمسكة بالاستمرار مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خرج محمد عواد حارس الزمالك، من حسابات الرحيل عن الفريق الأبيض في الموسم الجديد، حيث أبدى الحارس تمسكه بالاستمرار في القلعة البيضاء، مع الاجتهاد في التدريبات حين عودة النشاط الكروى للحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسى مجددا في ظل توقف النشاط الرياضى في الوقت الحالي لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ويخوض عواد تدريبات بدنية قوية في المنزل مع متابعة تنفيذ برنامجه التدريبى بالتواصل مع عمرو عبد السلام مدرب حراس مرمى الفريق بصورة مستمرة من أجل الحفاظ على لياقته البدنية خلال الفترة الحالية.

وأكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن محمد عواد من أفضل حراس المرمى فى مصر، مشيرا إلى أن الحديث عن إعارته أو عرضه على الإسماعيلى أكاذيب وفبركة ليس لها وجود .

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وسخر مرتضى منصور من الأنباء التى ترددت عن رفض الإسماعيلى عودة محمد عواد لصفوفه، قائلا، إن عواد حارس مرمى موهوب، ولا يفكر فى بيعه أو إعارته، والتفكير فى بيعه فى حالة واحدة وهى وجود رسمى عرض قوى مغرى، ووقتها لن نفرط فيه بأقل من 80 مليون جنيه .

من جهته أبدى محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، رغبته فى الاستمرار داخل صفوف الفريق الأبيض فى الموسم المقبل، بعد التقارير المختلفة التى شهدتها الفترة الأخيرة حول وجود رغبة لديه فى الرحيل بالموسم الجديد، لعدم المشاركة بشكل أساسى مع الفريق وأوضح مصدر مقرب من الحارس عدم صحة المسألة، مشددًا على أن حارس الفريق الأبيض يدرك جيدا أنه سيعود للحصول على فرصته بشكل جيد فى التوقيت المناسب عند استئناف النشاط الرياضى المتوقف خلال الوقت الحالى؛ لتجنب انتشار فيروس كورنا المستجد، حيث تم أيضًا تأجيل مباراتى الفريق الأبيض مع الرجاء المغربى، فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، لأجل غير مسمى، وذلك من جانب الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" وذلك فى ضوء التحذيرات المختلفة والإجراءات الاحترازية الخاصة بتجنب انتشار فيروس كورونا.

وأخطر محمد عواد الجهاز الفنى للزمالك بأنه ملتزم بتعاقده مع الفريق ولا يوجد أى مشكلة لديه حيث يشعر بالراحة داخل القلعة البيضاء منذ ضمه لتوفير إدارة النادى برئاسة مرتضى منصور، الإمكانيات المختلفة للاعبين من أجل تحفيزهم للمنافسة على مختلف البطولات وهو ما تحقق بالتتويج ببطولتى السوبر الأفريقى والمحلى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب.