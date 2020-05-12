شكرا لقرائتكم الأهلي يبحث ضم مدافع وادي دجلة بعد تعثر مفاوضات باهر المحمدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُناقش مسئولو النادي الأهلي، مقترحا بضم أحمد رمضان بيكهام مدافع وادي دجلة لتدعيم دفاع الفريق بداية من الموسم المقبل، وذلك بعد تعثر مفاوضات ضم باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي بسبب مغالاة ناديه في طلباتهم المادية.

وينافس بيكهام عدد أخر من المدافعين للانضمام للأهلي أبرزهم أسامة جلال نجم انبي، كما دخل محمد عبد المنعم مدافع الفريق المعار لسموحة ومحمود الجزار لاعب الفريق المعار للجونة الحسابات تمهيداً لعودة أحدهما للفريق حال الفشل في ضم مدافع جديد.

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واقترح أحد أعضاء لجنة التخطيط إعادة أحمد رمضان بيكهام مدافع الفريق السابق ودجلة الحالي، خاصة وأنه لاعب جوكر يُجيد اللعب في أكثر من مكان منهم المساك والمدافع الأيمن والوسط المدافع كما أنه ظهر بشكل جيد مع دجلة منذ انتقاله اليه، كما شارك مع المنتخب الأوليمبي في بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة، والتي استضافتها مصر وفازت بلقبها لتصعد مباشرة لأولمبياد طوكيو.

ويملك الأهلي الأولوية في ضم بيكهام رغم انتقاله لدجلة بشكل نهائي ضمن صفقة شراء محمد محمود، حيث تم خصم 5 ملايين جنيه من قيمة الصفقة، وتم اعتبارها قيمة شرائه، حيث يملك الأهلي الحق في استعادته بـ5 ملايين جنيه بالإضافة لقيمة شرائه، حال طلب عودته في الموسم الأول مع زيادة 5 ملايين جنيه في كل موسم يتأخر الأهلي في طلبه، في الوقت الذي لن يستطيع أي نادٍ آخر الدخول في صفقة شرائه إلا في حالة رفض الأهلي التعاقد مع اللاعب.

ويحق للأهلي استعادة بيكهام في الموسم الجديد مقابل 15 ملايين جنيه على أن يزداد الرقم 5 ملايين جنيه مع كل موسم، وهو البند الذي وقع عليه ناديا الأهلي ودجلة.