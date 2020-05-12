شركة "سيتي فوتبول غروب" تضمّ نادي لوميل يونايتد البلجيكي لكرة القدم

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Getty Images يلعب الفريق في دوري الدرجة الثانية البلجيكي

توصلت الشركة الأم لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي إلى اتفاق لضم نادي لوميل يونايتد الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية لكرة القدم في بلجيكا.

ولوميل يونايتد هو النادي التاسع الذي ينضم إلى شركة "سيتي فوتبول غروب" التي تملك أسهماً في فرق تلعب في الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والصين وغيرها.

وتمتلك مجموعة أبو ظبي المتحدة للتنمية والاستثمار حصة الأغلبية في سيتي فوتبول غروب. كما تمتلك شركات صينية وأمريكية حصصاً كبيرة في الشركة.

وكما أوردت بي بي سي في تقرير الأسبوع الماضي، ستسدد سيتي فوتبول غروب، بموجب الصفقة، ديون النادي البالغة نحو ملياري يورو.

وكان لوميل يونايتد في المركز السادس في ترتيب فرق دوري الدرجة الثانية البلجيكي عندما توقفت المنافسات بسبب انتشار فيروس كورونا. ويتسع ملعب "سويفيرين" التابع للفريق، بشمال شرق بلجيكا، لثمانية آلاف متفرج.

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وكانت أحدث عملية شراء قامت بها سيتي فوتبول غروب في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، حين ضمّت فريق "مومباي سيتي" الذي يلعب في الدوري الهندي الممتاز لكرة القدم.

وقال الرئيس التنفيذي لسيتي فوتبول غروب، فيران سوريانو، إن "بلجيكا واحدة من أفضل دول كرة القدم في أوروبا وهذا ما يبرهن عليه نجاح المنتخب الوطني وتطوّر لاعبين عالميين، نعرف بعضهم جيدًا، مثل كيفين دي بروين وفنسنت كومباني".

وأضاف أنّ هذا الاستثمار هو جزء من استراتيجية طويلة المدى في دول كرة القدم الرئيسية للعب كرة قدم جميلة وتطوير المواهب.

وتابع "لقد انجذبنا إلى ثقافة لوميل وإلى مرافق التدريب والالتزام بتنمية الشباب، ونتطلع إلى التعلم من منهجهم ومساعدة النادي على التطور في الأشهر والسنوات المقبلة".

وتملك "سيتي فوتبول غروب" الأندية أو أسهماً في الأندية التالية: