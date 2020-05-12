مدرب الزمالك المصري والأهلي السعودي يعلن اعتزاله التدريب

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"الخليج 365": أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق لفريق الزمالك أعلن اعتزاله التدريب بشكل نهائي.

وقرر جروس "الاكتفاء" وإنهاء مشواره التدريبي، حسبما نقلت شبكة srf السويسرية الموثوقة، ليصبح فريق أهلي جدة السعودي هو آخر الفرق التي تولاها السويسري جروس.

جروس صاحب الـ 65 عامًا له تجربة ناجحة ومثيرة مع الزمالك في الفترة ما بين 2018 و2019. يشار إلى أن الزمالك توج بطلًا لكأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه، تحت قيادة جروس.

رفع جروس اللقب الأفريقي الغالي قبل أن يعود من جديد إلى أهلي جدة في تجربة ثالثة لم يُكتب لها النجاح هذه المرة. وبدأ جروس مشواره التدريبي عام 1988 مع نادي ويل السويسري.

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في سويسرا، تولى جروس مسؤولية تدريب 4 أندية، وهي ويل وجراسهوبر ويونج بويز، وبكل تأكيد بازل. خارج سويسرا، خاض جروس تجربة مع توتنام الإنجليزي في الفترة ما بين 1997 و98، وتجربة مع شتوتجارت الألماني من 2009 لـ 2010.

وحقق جروس طوال مسيرته التدريبية 15 بطولة، كان لـ بازل نصيبب الأسد منها. ورفع لقب الدوري السويسري 6 مرات من بينهم 4 مع بازل، و2 مع جراسهوبر. كما حقق لقب كأس سويسرا 5 مرات، من بينهم 4 مع بازل ومرة مع جراسهوبر.

ومع أهلي جدة، حقق جروس ثلاثية الدوري والكأس والسوبر، إلى جانب لقب كأس الكونفدرالية مع الزمالك وكأس خادم الحرمين الشريفين.

جدير بالذكر أن جروس رحل عن تدريب الزمالك، في الصيف الماضي، بعد نهاية عقده معه، قبل أن يختتم مشواه التدريبي مع أهلي جدة السعودي.