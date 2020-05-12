شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. وليد أزارو يواجه المجهول بين رفض فايلر و عروض الخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن وليد أزارو مهاجم النادى الأهلى المعار الى نادى الاتفاق السعودي يواجه المجهول فى الميركاتو الصيفي المقبل فى ظل الحيرة التى تشغل تفكير اللاعب ما بين رفض فايلر المدير الفنى للاهلى عودته و العروض الخليجية التى يتلقاها .

تلقى المهاجم المغربى عدة عروض من أندية خليجية، من بينها الاتفاق السعودى الذى أبدى رغبته فى شراء اللاعب نهائياً بجانب عروض أوروبية من فرنسا وبلجيكا وأخرى، ويفاضل المهاجم المغربى بين هذه العروض لاختيار الأفضل، مُستتغلاً توقف النشاط الرياضى عالمياً بسبب "جائحة" كورونا ورغم أن أكثر من مسئول فى الأهلى يرغب فى استعادة وليد أزارو بعد نهاية الإعارة بنهاية الموسم الجارى، إلا أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأحمر، له رأى مُخالف ويرفض عودة المهاجم المغربى بدعوى أن طريقة لعبه لا تُناسب الأهلى وخطة لعبه.

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بينما رفض المغربى وليد أزارو عرضاً من الإدارة الحمراء لتمديد عقده الذى ينتهى مع الأهلى بنهاية الموسم الجاري، وذلك لكى يتثنى للإدارة الحمراء إعارته مُجدداً أو بيعه بمبلغ مناسب ولايزال رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى يرفض عودة وليد أزارو بعد انتهاء اعارته بنهاية الموسم، وهو ما وضع إدارة النادى فى موقف صعب لصعوبة تسويقه بالشكل المطلوب خاصة وأنه سيتبقى فى عقده موسم واحد فقط فور انتهاء الموسم الجاري، وحدد مسئولو الأهلى مبلغ 3 ملايين دولار لبيع وليد آزارو، بعدما حسم السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى موقفه ورفض عودة المهاجم المغربى بعد انتهاء الإعارة بنهاية الموسم الجاري.

و يرصد الخليج 365 لقطات لنجم الأهلى وليد أزارو فى الصور التالية :