شكرا لقرائتكم خبر عن قصة لقب.. الثعلب حمادة إمام "خالى من الإنذارات" طوال مسيرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الثعلب حمادة امام نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، احد افراد عائلة امام الزملكاوية، فوالده هو الراحل يحي الحرية امام حارس مرمي الزمالك في الثلاثينات ، ونجله الامبراطور حازم امام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق.

دخل حمادة امام نادي الزمالك لأول مرة عام 57 عندما التحق بقطاع الناشئين وكان يلعب لمختلف فئات الشباب فى النادى وهو فى سن صغيرة نظراً لموهبته الكبيرة.

حمادة إمام دخل الكلية الحربية عام 1963 وتخرج منها ضابطاً وترقى حتى وصل إلى رتبة العميد، مما جعله يشارك مع المنتخبين الوطنى والعسكرى فى البطولات الأفريقية والبحر الأبيض والعالم العسكرية، وأصبح له هتاف شهير: "بص شوف ..حماده بيعمل إيه"، بعد أن أحرز هدفين فى مرمى عصام عبدالمنعم، حارس الأهلى السابق، بنهائى الدورى عام1965، الذى فاز به الزمالك.

تعتبر أشهر مباريات حمادة إمام فى تاريخه، التى لعبها ضد وست هام يونايتد الإنجليزى فى 1966، حيث تألق ضد بوبى مور وجيف هيرست وتريفور بروكينج وغيرهم من نجوم المنتخب الإنجليزى فى ذلك الوقت ليسجل ثلاثة أهداف من أصل 5 سجلها الزمالك فى ذلك الوقت.

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اعتزل حمادة إمام عام 1974 واتجه بعدها للإدارة حيث عمل مديراً للكرة فى الزمالك، وتدرج فى العمل الإدارى حتى وصل إلى منصب نائب رئيس الجبلاية فى مجلس اللواء الدهشورى حرب.

وبعد اعتزاله العمل الإداري اتجه امام إلى التعليق الكروى، حيث أصبح واحداً من أفضل وأشهر المعلقين فى الوطن العربى على مر التاريخ، لم يحصل حمادة إمام على أى إنذار فى حياته، كما كانت حياته الخاصة مثلاً يحتذى به، فقد تزوج زوجة من أسرة عريقة هى الدكتورة ماجى الحلواني، عميدة كلية إعلام القاهرة سابقًا.

وتوفي حمادة امام 9 يناير 2016وكانت الصدمة الكبرى لعشاق نادى الزمالك.