رياضة | عبد العزيز بن تركي يكشف موقفه من عودة الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 09:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر عبد العزيز بن تركي يكشف موقفه من عودة الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الأمير عبد العزيز بن تركي وزير الرياضة في المملكة العربية السعودية، عن مستقبل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، والذي توقف في مارس الماضي كإجراء احترازي بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال بن تركي عبر مقطع بث مباشر مع معهد إعداد القادة السعودي إن استئناف المسابقات الرياضية يعود لوزارة الصحة، والتي من اختصاصها تحديد موعد عودة النشاط الرياضي، وحتى الأن لا يوجد وقت محدد للاستئناف.

وأكد وزير الرياضة أن إلغاء الدوري السعودي للمحترفين، يعد خياراً وارداً، وذلك يعتمد على دراسات الجهات الصحية حول فيروس كورونا ومدى انتشاره في المملكة.

Advertisements

وأضاف أن الوقت مازال كاف للتخاذ لقرار بعودة الدوري أو إلغاءه، وفي حال عودة النشاط الرياضي، سيتم منح الأندية ستة أسابيع كفترة إعداد.

يذكر أن ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد حدد 15 أغسطس موعداً مبدئياً لعودة النشاط الرياضي في المملكة.

وكان الدوري السعودي قد توقف بعد انتهاء الجولة الثانية والعشرون، ويتصدر الهلال جدول ترتيب البطولة برصيد 51 نقطة، بعدما فاز في 15 مباراة، وتعادل 6 مواجهات، فيما تلقى هزيمة واحدة، وأحرز 51 هدف، واستقبلت شباكه 18 هدف، فيما يأتي غريمه التقليدي النصر في المركز الثاني برصيد 45 نقطة.