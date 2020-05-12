رياضة | الأهلي يواجه منافسة صعبة لحسم صفقة نجم صن داونز

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 09:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يواجه منافسة صعبة لحسم صفقة نجم صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه الأهلي الفترة الأخيرة منافسة قوية للتعاقد مع واحد من نجوم نادي صن داونز الجنوب إفريقي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان الأهلي أظهر اهتماما شديدا بضم الأوروجواياني جاستون سيرينو نجم صن داونز في الصيف القادم لتدعيم خط الهجوم في الفريق.

وأكد إيدسون جواو وكيل أعمال سيرينو أن اللاعب يملك عروض من أندية سعودية وأندية أوروبية بخلاف عرض الأهلي.

وأشار وكيل أعمال سيرنيو أنه سيتم دراسة كل العروض المقدمة إلى اللاعب الفترة القادمة لإختيار الأفضل بالنسبة له في الموسم القادم.