رياضة | تعرف علي تصريحات رياض محرز بشأن محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 09:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف علي تصريحات رياض محرز بشأن محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بشأن رغبة نادي ليفربول الإنجليزي في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017.

وقال محرز في تصريحات صحفية:" قبل انضمامي لصفوف نادي مانسشتر سيتي كان ليفربول مهتما بالتعاقد معي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 لكن عندما تعاقدوا مع اللاعب الدولي المصري محمد صلاح الأمر انتهى".

وأضاف ‏رياض محرز :" لدي العديد من الكواليس الطريفة في تدريبات نادي مانسشتر سيتي ذات يوم ، كنا نلعب بعض التمارين وانضم إلينا بيب، يضرب الخاسر على رأسه. في النهاية ، خسر بيب ونحن من النوع الذي هزم الخاسر في ذلك الوقت. أخبرنا بيب إذا ضربني أحدكم بشدة لن يتم استدعاؤه في المباراة القادمة".

يذكر أن رياض محرز قد انضم لصفوف نادي مانسشتر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2018 قادما من صفوف نظيره نادي ليستر سيتي الإنجليزي.