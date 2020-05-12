رياضة | رينيه فايلر يؤشر لبيع أزارو

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 09:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر رينيه فايلر يؤشر لبيع أزارو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر مقربة من النادي الأهلي، أن المدير الفني السويسري "رينيه فايلر" أعطى الضوء الأخضر للجنة التخطيط، لبيع المهاجم المغربي "وليد أزارو" نجم النادي، والمعار لصفوف فريق الإتفاق السعودي.

وأضاف أحد المصادر بالأهلي، أن فايلر يرفض عودة اللاعب مجدداً للأهلي بنهاية الإعارة، وبالتالي إمكانية بيعه، وسط اهتمام من نادي الإتفاق لشرائه بصفة نهائية.

وستحاول لجنة التخطيط بيع أزارو مقابل 3 ملايين دولار على أقل تقدير، وبالتالي تمويل صفقة شراء لاعب أجنبي جديد.

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عانى أزارو من قلة المشاركات مع فايلر في مطلع الموسم، الأمر الأخير للموافقة على رحيل اللاعب في يناير الماضي.

وكشفت صحيفة "المنتخب" المغربية في وقت سابق، أن علاقة فايلر وأزارو توترت بشكل كبير بعد مباراة الأهلي مع طنطا في الدوري المصري.

وطلب فايلر من أزارو القيام بالإحماء تمهيداً للنزول لأرض الملعب بين شوطي اللقاء، إلا أن تأخر التبديل في الشوط الثاني أدى لغضب اللاعب، ومن ثم لم يشارك في المباراة.

الجدير بالذكر، أن عقد أزارو مع الأهلي سينتهي بنهاية الموسم المقبل، وبالتالي سيعمل الأهلي على بيعه في الصيف، خشية رحيله دون مقابل.