شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يطلب مشاركة لاعبى 97 فى دورى 99 الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مسئولو اللجنة الخماسية في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، إقامة مسابقة مواليد 99 في الموسم المقبل وعدم الغاءها بعد موافقة شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الاوليمبي علي استمرار المسابقة في الموسم الجديد لأنها ستفيد المنتخب الاوليمبي الذي يستعد لاولمبياد طوكيو 2021 واعداد هولاء اللاعبين للاختيار من بينهم للمشاركة في المباريات مع فرقهم خاصة ممن يخرجون من حسابات الفريق الاول لناديهم مثل محمد صبحي حارس مرمي الزمالك والذي لعب اساسيا في بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة التي استضافتها مصر وفاز بلقبها الفراعنة خاصة انه لا يشارك مع الفريق الاول للزمالك بصفة اساسية وبالتالي دوري 99سيكون فرصة لاعداده واعداد غيره للمشاركة في الاوليمبياد.

كما طلب شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الاوليمبي السماح لاي لاعب مواليد 1997بالمشاركة في دوري 99ايضا من اجل اعدادهم للبطولة خاصة ان المنتخب الاوليمبي يضم كتيبة كبيرة من اللاعبين مواليد 97 الي جانب زيادة قوة دوري 99 والتأكيد انه سيتابع معظم المباريات الخاصة بالدوري ومعه جهازه الفني لمتابعة لاعبيه.

فيما كشف مسئولو اتحاد الكرة أنهم تقدموا باقتراح إلى وزير الشباب والرياضة، خلال حفل الإفطار الذى جمعهم الأربعاء الماضى بمقر الجبلاية، لعودة الدورى أول أغسطس المقبل بعدما أوضح الوزير أن هناك صعوبة فى عودة الدورى فى الوقت الحالى. وقال مسئولو الجبلاية إنهم اقترحوا على وزير الرياضة إنهاء الدورى الحالى أول أكتوبر المقبل، على أن ينطلق الدورى الجديد يوم 15 من نفس الشهر، أى بعد أسبوعين فقط من انتهاء الموسم الجارى، لاسيما أن اللاعبين حصلوا على فترة راحة كافية فى الوقت الحالى فى الاجراءات الاحترازية التى فرضتها الدولة للحد من فيروس كورونا. وأضاف مسئولو الجبلاية أن هناك أكثر من سيناريو لاستئناف الدورى، فى ظل التمسك باستكمال المسابقة وعدم إلغائها هذا الموسم شرط الحصول على الضوء الأخضر من الحكومة ومجلس الوزراء باستئناف النشاط. ووضع اتحاد الكرة العديد من الإجراءات الطبية فى حالة عودة الدورى: - إقامة المباريات فى ملاعب متقاربة وتكون المسافات بينها وبين الفنادق قريبة. - تقليص عدد اللاعبين فى الأتوبيس الخاص بالفريق بحيث يجلس كل لاعب على كرسى منفصل، ويضم الأتوبيس 25 فردا بدلا من 50. - تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية والطبية فى المباريات ويتم الاكتفاء بالمدير الفنى والمدرب العام وإدارى واحد والطبيب ومساعد له فقط. Advertisements - خضوع جميع اللاعبين لتحاليل الكشف عن فيروس كورونا قبل عودة الدورى. - تعقيم جميع الملاعب والفنادق التى تستضيف اللاعبين والمباريات. - تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات وتقام فى ملاعب مفتوحة تنفيذا لفكرة التباعد الاجتماعى. - تخصيص شنطة طبية لكل لاعب تحوى مطهرات وكمامات لاستخدامها بشكل شخصى. - منع إقامة أكثر من لاعب واحد فى الغرفة الواحدة بالفندق. - منع المصافحة قبل المباريات بين اللاعبين والحكام. - منع الاحتفالات بعد إحراز الأهداف سواء بالعناق أو القبلات.

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