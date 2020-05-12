شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصرف مستحقات "كاسونجو" بعد توقيعه على الملحق الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مسؤولو الزمالك على صرف مستحقات الكونغولى كابونجو كاسونجو، مهاجم الفريق الأبيض، بعدما نجحت إدارة الكرة بالزمالك تحت إشراف أمير مرتضى منصور، فى الحصول على توقيعه، على ملحق جديد لعقده الحالي، وتسلم اللاعب مستحقاته بشكل فورى من خزينة النادى.

وتواصل أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، مع كاسونجو حتى يتم عمل ملحقا لعقده الحالى حتى يحصل على مستحقاته، ليفوض اللاعب الكونغولى، محاميه، للتواصل مع إدارة الكرة بالزمالك لتقوم إدارة الكرة بالتأكيد له إن عقد اللاعب الحالى يحتاج إلى ملحق خاصة إن أول قسطين به لن يتمكن النادى من دفعهما للاعب لإنه كان فى تلك الفترة معارا إلى الوداد المغربى وهو ما تفهمه اللاعب عبر محاميه.

وعقد أمير مرتضى جلسة مع كاسونجو، ليتم التوقيع على الملحق الجديد الذى يقتضى بحصوله على 50% من عقده حيث سيحصل على القيمة المالية الخاصة بالستة أشهر له فى الزمالك عن الموسم الحالى بعدما عاد فى شهر يناير الماضى مع جدولة تلك المستحقات على أقساط وحصل بالفعل منهم على مستحقات فورية بجانب تسويات المستحقات التى حولها له الزمالك عندما كان معارا إلى الوداد حيث لم يحصل على مستحقات من النادى المغربى مما دفع إدارة الكرة بالزمالك لتحويل مستحقات له مع تسويتها معه بعد ذلك وهو ما حدث حيث تم تسويتها من خلال إبرام ملحقا للعقد.

وصرفت إدارة الزمالك، دفعة لكاسونجو من مستحقاته الخاصة بالستة أشهر الحالية فى عقده مع الفريق مع جدولة على الباقي على أقساط فى الفترة القادمة، لتنهى إدارة الكرة بالزمالك ملف مستحقات كاسونجو بصورة احترافية مبتعدة عن أية اتفاقات شفوية فى المسألة وبذلك أغلقت ملف اللاعب الكونغولى الخاص بمستحقاته مع الفريق.