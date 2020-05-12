رياضة | الأهلي يقرر الاستغناء عن نجمه

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 07:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يقرر الاستغناء عن نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية محلية أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي منح الضوء الأخضر للجنة التعاقدات بالنادي من أجل بيع المغربي وليد أزارو نجم الفريق الأحمر والمعار إلى الاتفاق السعودي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت التقارير الصحفية بأن فايلر أكد عدم حاجة الفريق لتواجد النجم المغربي في صفوفه مما يسهل من مهمة بيعه بشكل نهائي إلى الاتفاق السعودي الذي أعرب عن رغبته في التعاقد مع أزارو على سبيل البيع النهائي.

وأكدت التقارير الصحفية أن إدارة الأهلي تسعى إلى بيع أزارو مقابل مبلغ لا يقل عن 3 ملايين دولار من أجل تحقيق أكبر استفادة مادية من الصفقة.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن عقد أزارو الحالي مع الأهلي ينتهي عقب نهاية الموسم المقبل والذي من المنتظر أن يعود في بدايته مع المارد الأحمر بعد نهاية فترة الإعارة للفريق السعودي والبالغ مدتها 6 أشهر فقط.