رياضة | الإسماعيلي يوضح حقيقة عودة نجميه إلى الزمالك وموقفه من الدوري

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 07:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يوضح حقيقة عودة نجميه إلى الزمالك وموقفه من الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف صبري المنياوي مدير كرة القدم في الإسماعيلي حقيقة ما تردد في الفترة الأخيرة عن رغبة ناديه في استعادة خدمات نجمي الزمالك محمد عواد وكريم بامبو كما كشف عن موقف الدراويش من استئناف الدوري الذي توقف بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت تقارير صحفية محلية بأن مجلس إدارة الإسماعيلي كان قد أبدى رفضه لعودة الدوري المصري الممتاز نظرًا لتفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

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وذكرت التقارير الصحفية أن الأهلي مازال يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة متقدما بفارق 16 نقطة عن المقاولون صاحب المركز الثاني وأقرب ملاحقيه برصيد 33 نقطة.

وقال المنياوي في تصريحات لبرنامج (زملكاوي) عبر فضائية الزمالك الرسمية:"لم نفتح ملف التفاوض على الصفقات الجديدة وجيمع ما تردد من أنباء بخصوص التفاوض مع الزمالك لاستعادة بامبو وعواد غير صحيح".

واختتم المنياوي تصريحاته قائلاً:" نرغب في إلغاء الموسم الكروي وبداية موسم جديد بعد فترة التوقف الطويلة".