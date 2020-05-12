رياضة | لامبارد يتواصل مع نجم نابولي لاقناعه بالانضمام لتشيلسي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 07:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر لامبارد يتواصل مع نجم نابولي لاقناعه بالانضمام لتشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية، أن فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي، يرغب في تعزيز هجومه خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة "ذا صن، فإن لامبارد يرغب في التعاقد مع داريس ميرتينز لاعب نابولي خلال الفترة المقبلة.

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وتابعت الصحيفة، أن ميرتينز رفض تجديد عقده مع نابولي، ويرغب لامبارد في تعزيز هجومه بالتعاقد مع اللاعب في صفقة مجانية.

وأتمت الصحيفة، أن لامبارد قد تواصل مع اللاعب من أجل معرفه رأيه في الانضمام للبلوز خلال الفترة المقبلة.

ويتنافس على ضم ميرتينز كل من تشيلسي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي.