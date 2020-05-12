اخبار الرياضه

رياضة | لامبارد يتواصل مع نجم نابولي لاقناعه بالانضمام لتشيلسي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 07:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر لامبارد يتواصل مع نجم نابولي لاقناعه بالانضمام لتشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية، أن فرانك لامبارد المدير الفني لفريق ، يرغب في تعزيز هجومه خلال الفترة المقبلة.

وبحسب  صحيفة "ذا صن، فإن لامبارد يرغب في التعاقد مع داريس ميرتينز لاعب نابولي خلال الفترة المقبلة.

Advertisements

وتابعت الصحيفة، أن ميرتينز رفض تجديد عقده مع نابولي، ويرغب لامبارد في تعزيز هجومه بالتعاقد مع اللاعب في صفقة مجانية.

وأتمت الصحيفة، أن لامبارد قد تواصل مع اللاعب من أجل معرفه رأيه في الانضمام للبلوز خلال الفترة المقبلة.

ويتنافس على ضم ميرتينز كل من تشيلسي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا