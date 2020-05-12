رياضة | نجم الزمالك مُستهدف من الأندية التركية واليونانية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 07:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك مُستهدف من الأندية التركية واليونانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية اليوم، عن دخول نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضمن اهتمامات بعض الأندية التركية واليونانية، للحصول على توقيعه بالموسم الجديد.

وكشفت صحيفة "المنتخب المغربية"، أن المغربي أشرف بن شرقي لاعب القلعة البيضاء، أصبح في حيرة من أمره بين العودة إلى الدوريات الأوروبية أو البقاء في فريقه.

وأضافت: "اللاعب سيعقد جلسة مع وكيله، بالساعات المقبلة، من أجل حسم مستقبله مباشرة بعد انتهاء أزمة كورونا، والتي أوقفت النشاط الرياضي".

ومد الاتحاد المصري تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من نهاية شهر أبريل حتى منتصف مايو تماشيا مع قرارات السيد رئيس الوزراء في هذا الشأن والتي بدأت منذ بداية حملة مواجهة فيروس كورونا في مارس الماضي.