نفي الكابتن أحمد عبد القادر ميدو، تهديد اللاعب عمر جابر بالقتل وخطف أولاده ,معقبا : عمر جابر صاحب عمري ولا أستطيع أن أقوم بتهديده على الإطلاق . وأضاف "ميدو" خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": انا وعمر جابر متربيين في نادي الزمالك منذ اكثر من 20 عاما في قطاع الناشئين. وتابع : شركة التسويق بتاعتي كانت السبب الرئيسي في ذهاب عمر لنادي لوس انجلوس الامريكي ثم انتقاله لبيراميدز.

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كانت هذه تفاصيل خبر «ده صاحب عمري»..عبد القادر ميدو: لم أهدد عمر جابر بالقتل أو خطف أبنائه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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