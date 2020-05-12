النادي الأفريقي التونسي يعتبر أكثر أندية كرة القدم نجاحاً فى تونس، ويحتل المرتبة الـ17 في التصنيف العالمي مع أطول سباق خالي من الهزائم على أرضه 56 مباراة، وفى هذا السياق نستعرض معكم سجل بطولات الافريقي التونسي.

يحتفل النادي الأفريقي التونسي يوم 4 من شهر اكتوبر كل عام بعيد ميلاد تأسيسه، ويرجع تأسيس النادي الى عام 1920، ويتخذ مقره باب الجديد فى قلب العاصمة التونسية، ويستضيف مبارياته على الملعب الأولمبي برادس.

ويرجع أول لقب محلي تُوج به النادي الافريقي التونسي الى عام 1947 عندا فاز بالبطولة التونسية (الدوري التونسي)، أما أول لقب قاري فيرجع الى عام 1991 عندا تُوج الفريق بلقب كأس افريقيا للاندية البطلة (دوري أبطال أفريقيا حالياً).

يذكر ان الافريقي التونسي هو النادي الوحيد في تونس وأفريقيا الذي حقق رباعية في موسم 1991-1992 عندما فاز بالبطولة والكأس التونسية ودوري أبطال أفريقيا والكأس الأفروآسيوية للأندية.

Advertisements

ويُعد النادي الافريقي أكثر أندية شمال افريقيا نجاحاً في شمال أفريقيا حيث حصل على ستة ألقاب مغاربية، وثلاث بطولات الكأس المغاربية للأندية البطلة، ولقبي كأس شمال أفريقيا للأندية البطلة، ولقب واحد بكأس المغاربية للأندية الفائزة بالكؤوس.

اليكم سجل بطولات النادي الافريقي التونسي (محلياً)

كم عدد بطولات النادي الافريقي فى الرابطة التونسية المحترفة الأولى (الدوري التونسي)

فاز الافريقي بالدوري التونسي 13 مرة أعوام: (1947، 1948، 1964، 1967، 1973، 1974، 1979، 1980، 1990، 1992، 1996، 2008، 2015).

كم عدد بطولات الافريقي فى كأس تونس

فاز الافريقي بكأس تونس 13 مرة أعوام: (1965، 1967، 1968، 1969، 1970، 1972، 1973، 1976، 1992، 1998، 2000، 2017,2018).

كم عدد بطولات الافريقي بكأس السوبر التونسي

فاز الافريقي بلقب كأس السوبر التونسي 3 مرات (رقم قياسي) أعوام: (1968، 1970، 1979).

اليكم سجل بطولات الافريقي التونسي (قارياً)

كم عدد بطولات الافريقي بدوري أبطال أفريقيا

فاز الافريقي بلقب دوري ابطال افريقيا مرة واحدة عام: (1991).

الكأس الآفروآسيوية

فاز الافريقي بكأس الافرواسيوية مرة واحدة عام: (1992).

الكأس المغاربية للأندية البطلة

فاز الافريقي بكأس المغاربية للأندية البطلة 3 مرات أعوام: ( 1973، 1974، 1975).

الكأس المغاربية للأندية الفائزة بالكؤوس

فاز الافريقي بكأس المغاربية للأندية الفائزة بالكؤوس مرة واحدة عام: (1970).

الوصيف مرتين عامي: (1971، 1972).

البطولة العربية للأندية الفائزة بالكؤوس

فاز الافريقي بالبطولة العربية للأندية الفائزة بالكؤوس مرة واحدة عام: (1995).

دوري أبطال العرب

فاز الافريقي بدوري ابطال العرب مرة واحدة عام: (1997).

وصيف مرتين عامي: (1988، 2003).

كأس شمال أفريقيا للأندية البطلة

فاز الافريقي بكأس كأس شمال أفريقيا للأندية البطلة مرتين عامي: (2009، 2010).