جدول مباريات اليوم الثلاثاء 12-5-2020 وجميع القنوات الناقلة

يقدم لكم موقع الخليج 365 جدول مباريات اليوم، الثلاثاء الموافق 12-5-2020، حيث تقام 4 مباريات فقط، في ظل انتهاء جميع مباريات الجولة الأولى من الدوري الكوري الجنوبي والجولة الثامنة من الدوري البيلاروسي الممتاز هذا الأسبوع.

يذكر ان الدوري الكوري الجنوبي قد أُستئنف يوم الجمعة الماضي، ليعد بذلك اول دوري من الدوريات المتوقفة يستأنف نشاطه الكروي في العالم بعد توقف دام لأكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وستقام المباريات دون حضور جمهور.

في المقابل لم يتوقف الدوري البيلاروسي لحظة منذ ظهور وباء كورونا الذي تسبب في تأجيل العديد من الدوريات في جميع انحاء العالم، كما أُلغيت أخرى.

وينتظر عشاق الساحرة المستديرة بشغفًا كبير ضربة بداية أولى مباريات الدوري الألماني يوم السبت القادم، حيث تراجعت أعداد المُصابين بالفيروس في ألمانيا على مدار الأسبوعين الماضيين، ولم تجد الحكومة المحلية مفرًا من عودة الحياة إلى مجراها الطبيعي.

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اما اليوم ستلعب 3 مباريات في الدوري التركمانستاني للشباب، بعدما قررت السلطات التركمانستانية استئناف منافسات كرة القدم في البلاد بحضور الجماهير، حيث يلتقي متصدر جدول الترتيب “ألتين أسير” نظيره “مرو بدنتيربيشي”، وتبدأ المباراة في تمام الساعة 11:30 صباحًا، -باقي المباريات سنتعرف عليها من خلال الجدول-.

وفي التشيك، يخوض نادي “بانيك أوسترافا” التشيكي مباراة ودية أمام مواطنه “فيتكوفويس” في تمام الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت جرينيتش.

والتالي جدول مباريات اليوم الثلاثاء 12-5-2020

الدوري التركمانستاني للشباب – الجولة الثامنة

ساجدام – أشكاباد. الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت جرينتش.

أهل – نبيتجي. الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت جرينتش.

ألتين أسير – مرو بدنتيربيشي. الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت جرينتش.

التشيك – مباريات ودية

بانيك أوسترافا – فيتكوفويس. الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت جرينتش.