وأخيرًا..بوريس جونسون يُحدد موعد عودة الدوري الانجليزي

منحت الحكومة البريطانية بقيادة رئيس الوزراء “بوريس جونسون” الضوء الأخضر لاستئناف الدوري الانجليزي الممتاز وجميع المسابقات المحلية، خلف الأبواب المغلقة، اعتبارًا من يوم 1 يونيه المقبل.

وستسمح البلاد بإقامة الفعاليات الثقافية والرياضية دون مشجعين لتجنب خطر الاتصال الاجتماعي على نطاق واسع، لكن سيتم نقل كافة الأحداث في “بث مباشر” عبر تطبيق يوتيوب.

واتفق رؤوساء أندية الدوري الانجليزي الممتاز على عقد اجتماع اليوم الثلاثاء 12-5-2020 لمناقشة حيثيات القرار الذي جاء أثناء تفكيرهم في كيفية إلغاء الموسم الكروي برمته.

ويأمل ليفربول – متصدر جدول ترتيب البريميرليج – في ألا تظهر أصوات معارضة لقرار عودة النشاط الكروي من جديد، وألا يخضع القرار الحكومية لتصويت أو ما شابه.

ولا تزال أندية الدوري الانجليزي مُنقسمة حول تفاصيل مشروع استئناف المسابقات المحلية، ولكن أولئك الذين يؤيدون العودة السريعة سيكونون مدعومين بالقرار الحكومي المتخذ ليلة أمس الاثنين 11-5-2020 من قبل بوريس جونسون.

ويعتقد بوريس جونسون وحكومته أنه من غير المحتمل أن يكون من الآمن تنظيم الأحداث وسط حشود ضخمة بسبب تفشي فيروس كورونا “كوفيد19” في جميع أنحاء البلاد.

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وقال بوريس جونسون بأنه لا ينوي النظر في أمر السماح بالتجمعات الكبرى وحضور الجمهور في ملاعب كرة القدم حتى شهر سبتمبر 2020 – على أقرب تقدير –، فلا تزال الأمور غير واضحة، والعدوى تُهدد الشعب بكافة أطيافه لعدم اكتشاف علاج أو لقاح.

وسيكون خبر غياب الجمهور عن بداية الموسم المقبل، خبرًا ساحقًا لأندية البريميرليج التي تعتمد بشكل كلي على التذاكر الموسمية وتذاكر المباريات في أرباحها المالية، وهذا سيعني تعرض بعض الأندية لمشاكل اقتصادية طاحنة لن تمكنهم من تسديد رواتب اللاعبين وبالتالي الإبقاء على نجومهم الكبار.

بصيص من الأمل

مع ذلك، عودة كرة القدم إلى شاشات التلفزيون ستعطي دفعة مالية ضخمة لأندية الدوري الإنجليزي التي كانت على وشك خسارة نسبة كبيرة من 760 مليون جنيه إسترليني التي دُفعت بالفعل من قبل ملاك حقوق البث التلفزي في الربع الأخير من هذا الموسم.

لكن الشركات التي تُعاني من ضائقة مالية أمثال سكاي سبورتس وBT، حذرت من أن صفقة التلفزيون التالية ستتأثر بشكل واضح بأثار فيروس كورونا على الاقتصاد المحلي والعالمي.

ومن المنتظر أن تخسر أندية البريميرليج مبلغ يزيد عن 1.5 مليار جنيه إسترليني.