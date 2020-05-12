نادي الصفاقسي التونسي يصنف ضمن أكثر أندية كرة القدم نجاحاً فى تونس، ويُعد أكبر الاندية شعبية فى مدينة صفاقس، وفى هذا السياق نستعرض معكم سجل بطولات الفريق الملقب بـ “يوفنتوس العرب”.

يحتفل الصفاقسي يوم 28 من شهر مايو كل عام بعيد ميلاد تأسيسه، ويرجع تأسيس النادي الى عام 1912، ويتخذ مدينة صفاقس مقراً له، ويستضيف مبارياته على ملعب الطيب المهيري، أو الملعب البلدي الصفاقسي.

ويرجع أول لقب محلي تُوج به نادي الصفاقسي الى عام 1963 عندما فاز بكأس الهادي شاكر، أما أول لقب قاري فيرجع الى عام 1998 عندما توج بلقب كأس الاتحاد الأفريقي “كأس الكونفدرالية الأفريقية حالياً”.

جدير بالذكر ان نادي الصفاقسي هو أول فريق تونسي شارك في بطولة أفريقية، وقد كان ذلك سنة 1984، عندما واجه النادي الصفاقسي نادي الزمالك المصري، وبقي أهم لقب ينقص خزينة النادي لقب دوري أبطال أفريقيا والذي بلغ دوره النهائي عام 2006، وخسره في مباراة العودة في الملعب الأولمبي برادس أمام النادي الأهلي المصري.

اليكم سجل بطولات الصفاقسي التونسي (محلياً)

كم عدد بطولات الصفاقسي التونسي فى الرابطة التونسية المحترفة الأولى (الدوري التونسي)

كم عدد بطولات الصفاقسي التونسي فى كأس تونس

فاز الصفاقسي بكأس تونس 4 مرات أعوام: (1971, 1995, 2004, 2009).

كأس الدوري التونسي

فاز الصفاقسي بكأس الدوري التونسي مرة واحدة عام: (2003).

كأس الهادي شاكر

فاز الصفاقسي بكأس الهادي شاكر مرتين عامي: (1963، 1966).

اليكم سجل بطولات الصفاقسي التونسي (قارياً)

كم عدد بطولات الصفاقسي فى كأس الكونفدرالية الأفريقية

فاز الصفاقسي بكأس الكونفدرالية الافريقية 3 مرات اعوام: (2007, 2008, 2013).

كأس الاتحاد الأفريقي

فاز الصفاقسي بكأس الاتحاد الافريقي مرة واحدة عام: (1998).

كم عدد بطولات الصفاقسي فى دوري أبطال العرب

فاز الصفاقسي بدوري ابطال العرب مرتين عامي: (2000،2004).

الوصيف مرة واحدة عام: (2005)

كأس شمال أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس

فاز الصفاقسي بكأس شمال أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس مرة واحدة عام: (2009).

دورة الربيع العربي

فاز الصفاقسي بدورة الربيع العربي مرة واحدة عام: (2012).

كأس السوبر الأفريقي

الصفاقسي وصيف 3 مرات أعوام: (2007, 2008, 2014).

دوري أبطال أفريقيا

الصفاقسي وصيف مرة واحدة عام: (2006).

كأس سوبر شمال أفريقيا

الصفاقسي الوصيف مرة واحدة عام: (2010).