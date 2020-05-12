له أصول لبنانية .. 5 أسرار قد لا تعرفها عن ليونيل ميسي

يعتبر “ليونيل ميسي” هو أسطورة لعبة كرة القدم، حيث ينتمي إلى قائمة أفضل 3 لاعبين لعبوا على الإطلاق، وبجانب الجوائز التي حققها في مسيرته، يمتلك الجائزة الأهم وهي تقدير عشاق اللعبة الشعبية الأولى على مستوى العالم.

مسيرة “ليو” الاحترافية عرفت قميص فريق واحد وهو قميص “البلاوجرانا”، واستطاع رفع كافة الألقاب الممكنة على صعيد الأندية، بدل المرة اثنين وثلاثة، وبقى لقب كأس العالم فقط هو الذي ينقص خزينته، حيث يتمنى تحقيق إنجازًا بقميص التانجو.

وبقى الإنجاز الأكبر يُزين مسيرة نجم نيو أولد بويز الذي ستكتشف أن له أصول لبنانية، حيث يعتبر اللاعب الوحيد الذي رفع الكرة الذهبية للأفضل في العالم في خمس مناسبات.

هناك حقائق ربما تكون مجهولة عن ميسي لا يعرفها الكثير من عشاقه، لذلك قمنا بتجميع البعض منها خلال التقرير التالي.

ميسي يعشق الطعام

ميسي من عشاق الطعام منذ أن كان طفلاً، يحب الطعام البسيط، ووجبته المفضلة هي “ميلانيزا نابوليتانا” (مصنوعة باستخدام الجبن والبصل والطماطم مع التوابل) كما يحب “شنيتزيل” وهي وجبة صدور الدجاج المحمرة.

ويمنح جسد ميسي له بعض المميزات حيث كشف طبيب تعامل مع الأرجنتيني يدعى “سلفادور أوباري” أنه يحرق الدهون بشكل “مكثف” ومن المستبعد أن يزداد وزنه بسهولة، وفي بعض الأحيان يخرج ليو عن نظامه الغذائي بسبب عشقه للطعام.

ولعه بالوشوم

ميسي يحب الوشم، وهذا ربما لا يحتاج للكثير من الذكاء، فجسده ممتلئ بالرسومات، بداية من وجه والدته الموشوم على كتفه الأيسر، ثم وشم يحمل اسم أولاده وزوجته على قدمه اليسرى، و هذا يدل على أنه قريب جدا من عائلته وأقاربه.

Advertisements

وسبق وصرح مقربون من ليو أنه كان يحجز مكانًا في جسده من أجل رسم كأس العالم، والذي كان قريبًا من احتضانه في 2014، ولكن هدف “ماريو جويتسه” وسذاجة زميله “جونزالو هيجواين” حرماه من هذا الشرف.

ما هو سر احتفال ميسي؟

في السنوات الأخيرة قام ميسي بتثبيت احتفال “معين” حين يسجل الأهداف، حيث يشير إلى السماء بذراعيه، وقد فسّر هذا الأمر بأنه يُهدي أهدافه إلى جدته التي كان يحبها بشدة، وفارقت الحياة.

يكره التحدث على الهاتف، ويعشق البلايستيشن

ميسي من كبار المعجبين بـ “البلايستيشن” ويحب لعب الألعاب الإلكترونية بالساعات، إذا لم يكن في الملعب أو يقضي وقته مع العائلة.

كما يكره “البولجا” التحدث عبر الهاتف، ولا يطيق المكالمات الطويلة، ودائمًا يطلب من دائرة معارفه الوصول إليه عن طريق الرسائل النصية.

له أصول لبنانية

ميسي لديه أصول من مجموعة متنوعة من الثقافات، حيث هاجرت عائلة والده من إيطاليا، بينما كانت عائلة والدته من لبنان، وأقاربه الآخرون من إنجلترا أيضًا.

وحين تنشر مقاطع فيديو لعائلة ليو عبر مواقع التواصل، يظهر هذا التنوع سواء في اللغة أو العادات، ومن المعروف أن هناك الكثير من المواطنين في الأرجنتين الذين يمتلكون أصول إيطالية أو إسبانية.