ليفربول يُطارد مدافع إسبانيول “لياندرو كابريرا”

تواجد مدافع فريق إسبانيول “لياندرو كابريرا” على رادار نادي ليفربول، ليحل محل المدافع المتوقع رحيله في صفقات الصيف القادم “ديان لوفرين”.

وكشفت صحيفة “ماركا” عن اهتمام الريدز بنجم منتخب أوروغواي، واتفق معها موقع “ليفربول إيكو”، الذي كان قد نشر أن هناك كشافين من بطل أوروبا ذهبوا إلى الإقليم الكتلوني، لمتابعة قلب الدفاع طويل القامة.

وجاءت التقارير لتقول إنه تطور بشكل مثير للدهشة، حيث ظهر كابريرا سبع مرات في الدوري الإسباني هذا الموسم رفقة الفريق الكتلوني، ثم غاب بسبب لفترة ليست قصيرة الإصابات.

وسبق ودفع إسبانيول مبلغ 9 مليون يورو قبل أربعة أشهر فقط للحصول عليه، حيث تألق سابقًا في خط دفاع خيتافي، حيث لعب 50 مباراة في الدوري الإسباني، لصالح لوس أزولونز منذ بداية موسم 2018/19، وكل هذا جاء بعدما فرط به نادي ريال مدريد، الذي لعب لفريقه الثاني.

ويقال أن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا هو أحد الخيارات “المُحبذة” من المدرب “يورجن كلوب”، حيث لن يكلف النادي الكثير، بينما يتمتع بالمواصفات التي يفضلها الألماني في مدافعيه، فهو طويل القامة وقادر على اللعب بقدمه بشكل جيد.

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