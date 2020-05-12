يوفنتوس يُقحم “لاعبًا جديدًا” في صفقة انتقال بيانيتش إلى برشلونة

أصبح مدافع يوفنتوس “ماتيا دي تشيليو” هو أحد اللاعبين الذين تم اقتراحهم في مفاوضات، تبادل اللاعبين بين بطل إيطاليا وإدارة نادي برشلونة، والتي تجري حاليًا، كما تم الإعلان عنها من الناديين.

التفاصيل تم توضيحها من قبل صحيفة “سبورت”، التي قالت إن الظهير الإيطالي سيذهب مع لاعب الوسط “ميراليم بيانيتش” للانتقال إلى كامب نو، من أجل اللعب في صفوف برشلونة.

ونشر أن “البلاوجرانا” طلب أيضًا الحصول على لاعب خط الوسط “رودريجو بينتانكور”، لكن البيانكونيري الذي يتخذ من مدينة تورينو مقراً له استبعد انتقال الأورجوياني، حيث يعتبر لاعبًا رئيسياً في تشكيلة المدرب “ماوريتسيو ساري”.

وقال فابيو باراتيشي، المدير الرياضي لفريق يوفنتوس، لشبكة سكاي سبورتس الشهر الماضي، “نحن نتحدث مع برشلونة مثلما نفعل مع العديد من الأندية المهمة لأنه سيكون صيفًا صعبًا”.

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وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” إن “آرثر ميلو” هو لاعب برشلونة الذي يهتم به عملاق إيطاليا، وأن هناك محادثات متقدمة بين إدارة اليوفي واللاعب البرازيلي، الذي يُمني نفسه بالبقاء في برشلونة.

وانضم دي تشيليو ،27 عامًا، إلى السيدة العجوز من ميلان في صيف عام 2017 في صفقة قدرت قيمتها بـ 12 مليون يورو ، لكنه لم يكن الخيار الأول في النادي سواء تحت قيادة “ماسيمليانو أليجري” أو “ماوريتسيو ساري”.

وقرر يوفنتوس التمسك بخدمات دي تشيليو بعد السماح لجواو كانسيلو، بالانضمام إلى مانشستر سيتي الصيف الماضي، بينما ذهب ليوناردو سبينازولا إلى روما في نفس الميركاتو الصيفي.

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