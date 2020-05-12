فريق النجم الساحلي التونسي والملقب بـ”ليتوال” هو أحد أعرق وأشهر الأندية العريية والأفريقية، ويمتلك شعبية جارفة فى الوطن العربي بشكل عام وشعبية كبيرة فى تونس، وفى هذا السياق نستعرض معكم سجل بطولات النجم الساحلي التونسي.

يحتفل النجم الساحلي التونسي فى اول شهر مارس من كل عام بعيد ميلاد تأسيسه، ويرجع تأسيس النادي الى عام 1925، ويتخذ من مدينة سوسة مقراً له، ويستضيف مبارياته على الملعب الأولمبي بسوسة وسعته 25,000 متفرج.

يرجع أول لقب محلي تُوج به فريق النجم الساحلي التونسي الى عام 1950 عندما تُوج بلقب الدوري التونسي، أما أول لقب قاري فيرجع الى عام 1995 عندما تُوج بلقب كأس الاتحاد الأفريقي للأندية “الكونفدرالية حالياً”.

ويعتبر النجم الساحلي هو أكثر الأندية التونسية تتويجًا بالبطولات التي ينظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم برصيد 9 ألقاب، ويأتي خلفه الترجي الرياضي برصيد 7 ألقاب، وهو أول نادي تونسي يُتوج ببطولة دوري أبطال أفريقيا بمسماها الجديد عام 2007، ونفس الأمر في بطولة الكونفدرالية الأفريقية عندما توج باللقب عام 2006.

سجل بطولات النجم الساحلي التونسي (محلياً)

كم عدد بطولات النجم الساحلي فى الرابطة التونسية المحترفة الأولى (الدوري التونسي)

فاز النجم الساحلي بلقب الدوري التونسي 10 مرات أعوام: (1950، 1958، 1963، 1966، 1972، 1986، 1987، 1997، 2007، 2016).

كم عدد بطولات النجم الساحلي فى كأس تونس

فاز النجم الساحلي بلقب كأس تونس 10 مرات أعوام: (1959، 1963، 1974، 1975، 1981، 1983، 1996، 2012، 2014، 2015).

كم عدد بطولات النجم الساحلي فى كأس الهادي شاكر

فاز النجم الساحلي بلقب كأس الهادي شاكر مرة واحدة عام: (1965).

كم عدد بطولات النجم الساحلي فى كأس السوبر التونسي

فاز النجم بكأس السوبر التونسي 3 مرات أعوام: (1973، 1986، 1987).

سجل بطولات النجم الساحلي التونسي (أفريقياً)

كم عدد بطولات النجم الساحلي فى دوري ابطال افريقيا

كم عدد بطولات النجم الساحلي فى كأس الاتحاد الأفريقي للأندية

تُوج النجم الساحلي بلقب كأس الاتحاد الافريقي للاندية مرتين عامي: (1995، 1999).

وكان وصيف نسختي: (1996، 2001).

كم عدد بطولات النجم الساحلي فى كأس الكؤوس الأفريقية

تُوج النجم بلقب كأس الكؤوس الافريقية مرتين عامي: (1997، 2003).

كم عدد بطولات النجم الساحلي فى كأس السوبر الأفريقي

تُوج النجم بلقب كأس السوبر الافريقي مرتين عامي: ( 1998، 2008).

وكان وصيف أعوام: (2004، 2007، 2016).

كأس زايد للأندية البطلة “البطولة العربية”

تُوج النجم بلقب كأس زايد للأندية البطلة مرة واحدة عام: (2019).

بطولات آخري فاز بها النجم الساحلي التونسي

فاز النجم بكأس المغاربية للأندية البطلة مرة واحدة عام: (1973).

فاز النجم بكأس المغاربية للأندية الفائزة بالكؤوس مرة واحدة عام: (1975).

فاز النجم بالبطولة العربية للأندية الفائزة بالكؤوس مرة واحدة عام: (1995).