تركي آل الشيخ يُراهن على سيناريو كارثي للدوريات الكبرى!

يتوقع مالك نادي الميريا الاسباني “تركي آل الشيخ” أن تعيش اقتصاديات كرة القدم والدوريات الكبرى سيناريو كارثي أشبه بالانتكاسة بعد استئناف النشاط واستكمال المباريات دون حضور جمهور.

وتخشى الدوريات الخمس الكبرى من عودة الجمهور إلى الملاعب، حتى لو لم يتم تسجيل حالة واحدة مُصابة بفيروس كورونا خلال الأسابيع القادمة، حيث أكدت الأبحاث العلمية إمكانية ظهور فيروس كورونا على المتعافين منه بعد فترة وجيزة.

ومن المعروف أن حضور الجمهور هو أساس المكاسب المالية الضخمة لأندية الدوريات الخمس الكبرى، نظرًا لحضورهم للمباريات عن طريق البطاقات الموسمية الباهظة أو بالتذاكر التي تحظى برعاية العديد من الشركات.

وقال تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك “لا رعايات مُجزية بعد الآن، ولا نقل تلفزي مجزي، ولا تذاكر مباريات ولا اعلانات”.

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وراهن رئيس هيئة الترفيه السعودية بحلول كارثة حقيقية على كرة القدم قائلاً في نهاية حديثه “الإنخفاض في نظري سيتجاوز الـ 50٪، سأذكركم قريبًا”.

وأوضح رأيه في تصريحات سابقة على فيسبوك “أعتقد أن عالم كرة القدم سيختلف كثيرًا بعد كورونا، العديد من الأندية في العالم ستعاني، وأسعار اللاعبين ستقل، والرعايات ستقل، ودخل الملاعب سيتأثر والنقل التلفزي أيضًا”.

وختم تركي آل الشيخ قائلاً “أعتقد أننا أمام عالم جديد في كرة القدم…للأسف سنحتاج لسنوات طويلة كي نعود إلى نفس وضع كرة القدم في عام 2019”.

وتخلى تركي آل الشيخ خلال عام 2019 عن ملكيته لنادي بيراميدز المصري بعدما قضى فترتي انتقالات مع الفريق “صيف 2018 وشتاء 2019”، أنفق خلالهما ما يزيد عن 250 مليون جنيه مصري على 26 صفقة.